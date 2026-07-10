Выбор сделан: в колледжах Хабаровского края уже занято две трети бюджетных мест

«Как отметил наш президент Владимир Владимирович Путин: “Рабочие профессии остаются востребованными и стратегически важными для экономики страны”. Поэтому подготовка кадров под реальные запросы экономики вошла в стратегию развития системы образования Хабаровского края до 2036 года. Наша задача — обеспечить кадровый суверенитет региона и, как следствие, его технологическое лидерство. Хабаровский край — регион активной и успешной молодежи, где каждый может раскрыть свой потенциал», — рассказал министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.