Выбор сделан: в колледжах Хабаровского края уже занято две трети бюджетных мест

Колледжи и техникумы Хабаровского края уже приняли более 6700 заявлений от абитуриентов, в том числе на программы федерального проекта «Профессионалитет» президентского нацпроекта «Молодежь и дети». Самые популярные специальности — в сфере промышленности, транспорта и цифровых технологий. Приемная кампания продлится до 15 августа, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Как отметил наш президент Владимир Владимирович Путин: “Рабочие профессии остаются востребованными и стратегически важными для экономики страны”. Поэтому подготовка кадров под реальные запросы экономики вошла в стратегию развития системы образования Хабаровского края до 2036 года. Наша задача — обеспечить кадровый суверенитет региона и, как следствие, его технологическое лидерство. Хабаровский край — регион активной и успешной молодежи, где каждый может раскрыть свой потенциал», — рассказал министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.
Получить востребованную в регионе профессию сегодня можно в 30 техникумах и колледжах, в том числе в 7 кластерах «Профессионалитета» по ускоренным программам. На бюджетные места учреждения среднего профессионального образования планируют принять 8752 человека. Это на 50 больше, чем в 2025 году.
Например, в Хабаровском техникуме техносферной безопасности и промышленных технологий 405 бюджетных и 120 внебюджетных мест по разным формам обучения, включая заочное и дневное.
«Самыми популярными специальностями у абитуриентов в этом году стали “Разработка и управление программным обеспечением”, “Пожарная безопасность”, “Защита в чрезвычайных ситуациях” и “Эксплуатация беспилотных авиационных систем”. Эти направления пользуются спросом и у работодателей», — отметила заместитель директора по учебной работе Хабаровского техникума техносферной безопасности и промышленных технологий Елена Гоманенко.
В следующем году обучение в техникуме станет еще лучше — образовательные программы доработают под запросы работодателей, а сроки сократят. В учреждении по федеральному проекту «Профессионалитет» будет создан новый кластер «Информационные технологии». К разработке образовательных программ привлекут индустриальных партнеров — предприятия края, заинтересованные в квалифицированных кадрах.
А в этом году проходит первый набор студентов в кластер «Строительство» в Хабаровском промышленно-экономическом техникуме. Также продолжается приемная кампания в кластеры «Машиностроение (авиастроение)», «Железнодорожный транспорт», «Машиностроение (судостроение)», «Педагогика», «Водный транспорт» и «Туризм и сфера услуг».
Напомним, что в техникумы и колледжи поступают по конкурсу аттестатов. Участникам специальной военной операции, их детям, вдовам (вдовцам) участников СВО предоставляется первоочередное право на зачисление вне зависимости от среднего балла аттестата при условии прохождения вступительных испытаний, если такие проводятся.
Абитуриенты могут подать заявление в образовательную организацию лично, через «Почту России» заказным письмом с уведомлением о вручении либо в электронной форме — по электронной почте, через портал «Госуслуги» и региональный портал государственных и муниципальных услуг.