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Губернатор Магаданской области подвёл итоги поездки в Сусуманский округ

В Сусумане появится «Золотое сердце Севера».

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Магаданской области Сергей Носов завершил рабочую поездку в Сусуманский округ. Он посетил Мяунджу и Сусуман, где наметил ключевые планы по развитию территорий. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как написал Сергей Носов в своём канале, один из главных проектов — подготовка к расконсервации Аркагалинской ГРЭС и выводу её на проектные мощности после 2030 года. Это обеспечит энергией перспективные проекты горнодобывающей отрасли. Параллельно в Мяундже нужно восстанавливать жильё и модернизировать инфраструктуру. Для маленьких жителей посёлка построят современную площадку для игр и занятий спортом, а по просьбе жителей решат вопрос с организацией АЗС.

В Сусумане идут масштабные работы по замене коммунальных сетей, асфальтированию дорог и тротуаров. Благодаря победе на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО здесь появится благоустроенное общественное пространство «Золотое сердце Севера». Продолжается строительство районной больницы — фактическая готовность объекта около 50 процентов, работы идут в плановые сроки. Также губернатор провёл встречи с жителями и дал ряд поручений министрам.

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