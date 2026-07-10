Губернатор Магаданской области подвёл итоги поездки в Сусуманский округ

Как написал Сергей Носов в своём канале, один из главных проектов — подготовка к расконсервации Аркагалинской ГРЭС и выводу её на проектные мощности после 2030 года. Это обеспечит энергией перспективные проекты горнодобывающей отрасли. Параллельно в Мяундже нужно восстанавливать жильё и модернизировать инфраструктуру. Для маленьких жителей посёлка построят современную площадку для игр и занятий спортом, а по просьбе жителей решат вопрос с организацией АЗС.