Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух пациентов с тяжелыми травмами спасли совместными усилиями врачей во Владивостоке

Двум пациентам из Уссурийска срочно понадобилось специализированное лечение. Специалисты Территориального центра медицины катастроф Владивостокской станции скорой медицинской помощи и врачи Владивостокской клинической больницы № 2 смогли успешно эвакуировать пациентов и оказать необходимую медицинскую помощь. 44-летний мужчина с переломом позвоночника, осложненным гемипарезом (частичная потеря силы и подвижности в правой половине тела) после консультации нейрохирурга был экстренно эвакуирован.

Двум пациентам из Уссурийска срочно понадобилось специализированное лечение. Специалисты Территориального центра медицины катастроф Владивостокской станции скорой медицинской помощи и врачи Владивостокской клинической больницы № 2 смогли успешно эвакуировать пациентов и оказать необходимую медицинскую помощь. 44-летний мужчина с переломом позвоночника, осложненным гемипарезом (частичная потеря силы и подвижности в правой половине тела) после консультации нейрохирурга был экстренно эвакуирован во Владивосток. Спустя две недели помощь понадобилась еще одному пациенту — 42-летнему мужчине с тяжелой черепно-мозговой травмой после падения. Во время транспортировки пациента до больницы врач скорой и фельдшер подключили его к аппарату ИВЛ и на всем пути контролировали жизненно важные показатели. Оба пациента прошли успешное лечение во Владивостокской клинической больнице № 2 и уже выписаны домой.