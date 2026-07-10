Бесправник из Тувы на бешенной скорости сбил двух человек

Трагедия произошла в мае 2025 года, когда пьяный бесправник сел за руль «ВАЗ-21140». На 13-м километре автодороги «с. Ак-Дуруг — с. Чаа-Холь» мужчина разогнался до 140 км/ч и не справился с управлением. Машина перевернулась. В момент ДТП в салоне находились четыре пассажира, двое из них скончались в больнице.