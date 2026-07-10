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Большое жюри предъявило обвинение подозреваемым в подготовке нападения на Белый дом

Каждого из них обвиняют в сговоре с целью оказания материальной поддержки террористам и с целью совершения убийства федеральных чиновников.

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Федеральное большое жюри в штате Огайо предъявило обвинения восьми подозреваемым в подготовке нападения во время проводившегося в Белом доме в середине июня турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщил американский Минюст.

«Восьми ответчикам предъявлены федеральные обвинения в связи с возможным сговором для осуществления атаки с целью убийства правительственных чиновников и других лиц, присутствовавших на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме 14 июня», — говорится в заявлении ведомства.

Возраст обвиняемых варьируется от 19 до 32 лет. Каждому из них были предъявлены обвинения по двум пунктам: участие в сговоре с целью оказания материальной поддержки террористам и участие в сговоре с целью совершения убийства федеральных чиновников. По первому пункту предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы, по второму пункту обвиняемым грозит пожизненное заключение.

Ранее американские власти сообщили, что они раскрыли и предотвратили предполагаемое нападение на Белый дом. Злоумышленники планировали атаковать резиденцию президента США в его день рождения 14 июня: в этот день там проходил турнир Абсолютного бойцовского чемпионата, который смотрели несколько тысяч человек, включая президента Дональда Трампа.

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