Большое жюри предъявило обвинение подозреваемым в подготовке нападения на Белый дом

Возраст обвиняемых варьируется от 19 до 32 лет. Каждому из них были предъявлены обвинения по двум пунктам: участие в сговоре с целью оказания материальной поддержки террористам и участие в сговоре с целью совершения убийства федеральных чиновников. По первому пункту предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы, по второму пункту обвиняемым грозит пожизненное заключение.