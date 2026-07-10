Тысячи венгров вышли на митинг против премьера Мадьяра в Будапеште

— Если на замену Тамашу Шуйоку будет выбран другой человек, кем бы он ни был, какое уважение он будет иметь? Я тоже думаю, никакого. Как он сможет представлять интересы страны, даже за границей? Я тоже думаю, никак. И как он сможет выражать национальное единство? Я тоже думаю, никак, — заявил на митинге бывший президент Венгрии Янош Адер, занимавший этот пост в 2012—2022 годах.