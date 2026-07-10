Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тысячи венгров вышли на митинг против премьера Мадьяра в Будапеште

В Будапеште состоялся митинг против премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который внес в парламент проект поправки к конституции, предусматривающей отстранение от должности президента Тамаша Шуйока. По данным РИА Новости, перед резиденцией главы государства собрались несколько тысяч человек.

В Будапеште состоялся митинг против премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, который внес в парламент проект поправки к конституции, предусматривающей отстранение от должности президента Тамаша Шуйока. По данным РИА Новости, перед резиденцией главы государства собрались несколько тысяч человек.

Акцию организовали оппозиционные партии «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия под девизом «Остановим произвол». Участники скандировали лозунги с критикой Мадьяра, призывали к его отставке и выражали поддержку экс-премьеру Виктору Орбану. Они держали венгерские флаги и плакаты с критическими высказываниями.

— Если на замену Тамашу Шуйоку будет выбран другой человек, кем бы он ни был, какое уважение он будет иметь? Я тоже думаю, никакого. Как он сможет представлять интересы страны, даже за границей? Я тоже думаю, никак. И как он сможет выражать национальное единство? Я тоже думаю, никак, — заявил на митинге бывший президент Венгрии Янош Адер, занимавший этот пост в 2012—2022 годах.

Ранее глава фракции «Фидес» назвал проект поправки концом конституционной демократии. Партия «Тиса» рассматривает на пост президента оперную певицу Андреа Рошт, гроссмейстера Юдит Полгар и спикера парламента Агнеш Форстхоффер. Сам Шуйок заявил, что не видит оснований для досрочного ухода. Мадьяр пообещал, что с сентября начнется разработка новой конституции, говорится в сообщении.

Ранее экс-президент Янош Адер в интервью порталу Mandiner заявил, что действия Мадьяра могут создать опасный прецедент с непредсказуемыми последствиями и потенциально приведут к «холодной гражданской войне».

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше