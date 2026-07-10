Тысячи венгров вышли на митинг против премьера Мадьяра в Будапеште

Акцию организовали оппозиционные партии «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия под девизом «Остановим произвол». Участники скандировали лозунги с критикой Мадьяра, призывали к его отставке и выражали поддержку экс-премьеру Виктору Орбану. Они держали венгерские флаги и плакаты с критическими высказываниями.
— Если на замену Тамашу Шуйоку будет выбран другой человек, кем бы он ни был, какое уважение он будет иметь? Я тоже думаю, никакого. Как он сможет представлять интересы страны, даже за границей? Я тоже думаю, никак. И как он сможет выражать национальное единство? Я тоже думаю, никак, — заявил на митинге бывший президент Венгрии Янош Адер, занимавший этот пост в 2012—2022 годах.
Ранее глава фракции «Фидес» назвал проект поправки концом конституционной демократии. Партия «Тиса» рассматривает на пост президента оперную певицу Андреа Рошт, гроссмейстера Юдит Полгар и спикера парламента Агнеш Форстхоффер. Сам Шуйок заявил, что не видит оснований для досрочного ухода. Мадьяр пообещал, что с сентября начнется разработка новой конституции, говорится в сообщении.
Ранее экс-президент Янош Адер в интервью порталу Mandiner заявил, что действия Мадьяра могут создать опасный прецедент с непредсказуемыми последствиями и потенциально приведут к «холодной гражданской войне».