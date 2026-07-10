Готовь сани летом: Life.ru выяснил, как сэкономить на жилье абитуриентам

Специалист отметил, что в сентябре цены обычно вырастают на 10−15 процентов. В первую очередь это касается однокомнатных квартир, которые чаще всего снимают рядом с институтами, но вообще смотрят и внутри Садового кольца, и даже за МКАД. Например, на красной ветке метро, потому что там много вузов. Как правило, речь идёт о бюджетном сегменте: однокомнатные квартиры стоимостью до 80−100 тысяч рублей, хотя и на них спрос будет огромный, так что тянуть с поиском точно не стоит.