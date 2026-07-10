Готовь сани летом: Life.ru выяснил, как сэкономить на жилье абитуриентам

Абитуриенту выгоднее снять квартиру сейчас, чем в сентябре, потому что цены к осени обязательно вырастут. Я призываю всех абитуриентов искать квартиру в июле, поскольку уже в августе собственники начинают поднимать цены, разница может составить 5−10 тысяч рублей.
Олег Бендриков.
Риэлтор.
Рынок аренды сейчас немного просел, и это даёт хорошую возможность сэкономить, особенно тем, кто ограничен в бюджете. Квартиры, которые раньше сдавались за 60 тысяч, сейчас можно найти за 45−50, а те, что стоили 65, — за 50. К сентябрю они снова вернутся к отметке 60−65 тысяч или даже поднимутся выше.
По мнению эксперта, в августе начнётся ажиотаж — приедут не только первокурсники, но и старшекурсники, которые меняют жильё, так что хорошие варианты будут разбирать буквально за несколько дней, а выбирать придётся из того, что осталось.
«Так что тем, кто поступает, лучше срочно начинать заниматься этим вопросом — это всегда так работало: кто просчитывает ситуацию заранее, тот и экономит, а заодно и избавляет себя от лишней нервотрёпки в последний момент», — добавил собеседник Life.ru.
Специалист отметил, что в сентябре цены обычно вырастают на 10−15 процентов. В первую очередь это касается однокомнатных квартир, которые чаще всего снимают рядом с институтами, но вообще смотрят и внутри Садового кольца, и даже за МКАД. Например, на красной ветке метро, потому что там много вузов. Как правило, речь идёт о бюджетном сегменте: однокомнатные квартиры стоимостью до 80−100 тысяч рублей, хотя и на них спрос будет огромный, так что тянуть с поиском точно не стоит.
Минимальные баллы ЕГЭ 2026, поступление без ЕГЭ (льготы, целевое обучение, выпускники колледжей). Список вузов с низкими проходными баллами, колледжи как альтернатива и 5 рабочих лайфхаков для абитуриентов — в материале Life.ru.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.