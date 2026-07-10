«Убить Трампа»: стали известны новые подробности подготовки теракта на UFC у Белого дома

Министерство юстиции США сообщило, что федеральное большое жюри предъявило обвинения восьми мужчинам. Их подозревают в подготовке теракта и убийства высокопоставленных чиновников во время турнира UFC Freedom 250, который прошел у Белого дома 14 июня с участием президента Дональда Трампа.
Как следует из текста обвинения, в рамках заговора фигуранты намеревались убить Дональда Трампа, вице-президента Джей Ди Вэнса, премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, предпринимателя Илона Маска и других высокопоставленных лиц, присутствовавших на турнире.
Также уточняется, что обвиняемые общались через зашифрованные чаты, распределяли обязанности, включая позиции снайперов, закупали вооружение, взрывчатку и дроны, а также проходили военную подготовку.
Восемь обвиняемых рискуют получить пожизненные сроки — им инкриминируют сговор в поддержку террористов и подготовку убийства на территории, подведомственной федеральному правительству.
В свою очередь американский президент отметил, что он не слышал о подготовке теракта вблизи Белого дома.