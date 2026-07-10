«Убить Трампа»: стали известны новые подробности подготовки теракта на UFC у Белого дома

Министерство юстиции США сообщило, что федеральное большое жюри предъявило обвинения восьми мужчинам. Их подозревают в подготовке теракта и убийства высокопоставленных чиновников во время турнира UFC Freedom 250, который прошел у Белого дома 14 июня с участием президента Дональда Трампа.