Маркировка помогла пресечь продажу 21,5 миллиона лекарств с нарушениями

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Разрешительный режим на кассах в аптеках за год помог заблокировать продажу 21,5 миллиона лекарств с нарушениями, из них 300 тысяч оказались просроченными, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы маркировки «Честный знак») Михаил Дубин.
«Разрешительный режим охватывает лекарства с 1 июня прошлого года. За год уже предотвращено 21,5 миллиона попыток продать препараты с нарушениями, из них почти 300 тысяч — это просроченные лекарства», — сообщил он.
Дубин объяснил, что если препарат заблокирован по решению органов власти — Минздрава или Росздравнадзора, — то упаковка получает статус «оборот приостановлен» еще до попадания к пациенту. В таком случае касса просто не пробьет препарат. Так, на начало июня система приостановила продажу порядка 12 миллионов упаковок таких лекарств.
Разрешительный режим действует во всех аптеках: при продаже касса в режиме реального времени проверяет код маркировки и блокирует продукцию с различными нарушениями, а маркировка позволяет отслеживать движение препаратов по всей цепочке — от производителя или импортера до конечной продажи.