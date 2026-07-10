Маркировка помогла пресечь продажу 21,5 миллиона лекарств с нарушениями

Дубин объяснил, что если препарат заблокирован по решению органов власти — Минздрава или Росздравнадзора, — то упаковка получает статус «оборот приостановлен» еще до попадания к пациенту. В таком случае касса просто не пробьет препарат. Так, на начало июня система приостановила продажу порядка 12 миллионов упаковок таких лекарств.