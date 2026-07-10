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В ФНП рассказали, как нотариусы распознают жертву мошенников

Нотариусы могут распознать жертву мошенников по поведению и растерянности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Нотариусы могут распознать в человеке жертву мошенников по его поведению и непониманию, зачем ему нужно оформить нотариальную доверенность на распоряжение деньгами, рассказала в беседе с РИА Новости президент Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко.

«Приходит к нотариусу человек — на разных людей пытается оформить доверенность на распоряжение денежными средствами», — привела пример она.

По ее словам, при личном общении нотариус может определить, что человек, который пришел оформить доверенность с иными лицами, плохо понимает, кому намерен передать полномочия по распоряжению с его деньгами.

«Это вызывает вопрос: это же ваши денежные средства, вы даете право ими распоряжаться. И тут возникает обоснованное подозрение, и мы об этом сообщаем в Росфинмониторинг», — отметила президент ФНП.

Игнатенко добавила, что бдительность нотариусов помогает выявлять мошеннические схемы.

Ранее Росфинмониторинг сообщал, что с конца 2023 года активизировал получение от нотариусов информации о подозрительных доверенностях на открытие и использование банковских счетов. Нотариусы обязаны передавать в Росфинмониторинг сведения о сомнительных сделках и операциях клиентов с весны 2021 года.