В ФНП рассказали, как нотариусы распознают жертву мошенников

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Нотариусы могут распознать в человеке жертву мошенников по его поведению и непониманию, зачем ему нужно оформить нотариальную доверенность на распоряжение деньгами, рассказала в беседе с РИА Новости президент Федеральной нотариальной палаты Александра Игнатенко.
«Приходит к нотариусу человек — на разных людей пытается оформить доверенность на распоряжение денежными средствами», — привела пример она.
По ее словам, при личном общении нотариус может определить, что человек, который пришел оформить доверенность с иными лицами, плохо понимает, кому намерен передать полномочия по распоряжению с его деньгами.
«Это вызывает вопрос: это же ваши денежные средства, вы даете право ими распоряжаться. И тут возникает обоснованное подозрение, и мы об этом сообщаем в Росфинмониторинг», — отметила президент ФНП.
Игнатенко добавила, что бдительность нотариусов помогает выявлять мошеннические схемы.
Ранее Росфинмониторинг сообщал, что с конца 2023 года активизировал получение от нотариусов информации о подозрительных доверенностях на открытие и использование банковских счетов. Нотариусы обязаны передавать в Росфинмониторинг сведения о сомнительных сделках и операциях клиентов с весны 2021 года.