В Ульчском районе золотодобытчики незаконно вырубили 471 дерево

Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, проверку провела Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура. Установлено, что работники ООО «Артель Нилан» незаконно обустроили лесную дорогу и расчистили площадку для добычи недр, выйдя за пределы предоставленного участка. В результате уничтожено 471 дерево — берёза белая, лиственница и ель. Ущерб лесным насаждениям оценён в 1,2 миллиона рублей.