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В Ульчском районе золотодобытчики незаконно вырубили 471 дерево

Хабаровские золотодобытчики вышли за пределы участка и уничтожили лес.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае природоохранная прокуратура выявила факт незаконной рубки лесных насаждений в Ульчском лесничестве. Ущерб превысил миллион рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, проверку провела Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура. Установлено, что работники ООО «Артель Нилан» незаконно обустроили лесную дорогу и расчистили площадку для добычи недр, выйдя за пределы предоставленного участка. В результате уничтожено 471 дерево — берёза белая, лиственница и ель. Ущерб лесным насаждениям оценён в 1,2 миллиона рублей.

После внесения представления природоохранного прокурора ущерб добровольно возмещён в полном объёме. По постановлению прокурора органом следствия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений. Виновным грозит серьёзное наказание.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru