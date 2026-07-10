В Николаевске-на-Амуре отметят 90-летие легендарного перелёта чкаловцев

В июле 2026 года исполняется 90 лет легендарному сверхдальнему беспосадочному перелету экипажа советских летчиков Валерия Чкалова, Георгия Байдукова, Александра Белякова по маршруту Москва — остров Удд, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Героический перелет самолета АНТ-25 по маршруту Москва — Земля Франца-Иосифа — Северная Земля — Петропавловск-Камчатский — остров Удд стартовал 20 июля 1936 года и продолжался 56 часов 20 минут. Совершить посадку на острове пришлось из-за обледенения фюзеляжа.
Это историческое событие помнят в Николаевске-на-Амуре и чтят. На острове Удд, ныне это остров Чкалова установлен памятник героям -летчикам.
На барельефе изображены члены экипажа: командир Валерий Чкалов, второй пилот Георгий Байдуков, штурман Александр Беляков. Три школы в Николаевском районе носят их имена.
Каждый год в Николаевске отмечается это событие. Обязательно приезжают потомки тех бесстрашных летчиков.
К праздничным мероприятиям идет большая подготовка, будет отремонтирован памятный знак — стела с фигурой самолета АНТ-25.
Сотрудники краеведческого музея начали оформление выставки в окнах «Время первых. 90 лет подвигу», чтобы нижнеамурцы могли зримо вспомнить поистине историческое событие, которое когда-то здесь произошло.