Болельщики Марокко устроили беспорядки в Европе после поражения сборной на ЧМ

Ранее фанаты устроили погром после победы сборной Марокко над Нидерландами в матче 1/16 финала чемпионата мира в нескольких голландских городах. В Гааге толпа забрасывала полицию петардами и камнями — в ход пришлось пустить водомёт. В Амстердаме хулиганы в балаклавах оскорбляли полицейских. Основная причина — радость марокканской диаспоры, которая в Нидерландах насчитывает около 420 тысяч человек.