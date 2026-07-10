Профсоюзная сторона не поддержала законопроект об отпуске при болезни супруга

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии (РТК) не поддержала законопроект о предоставлении работнику отпуска до пяти дней по письменному заявлению без сохранения зарплаты, если заболел супруг или близкий родственник, так как это может существенно ограничить его собственные права. Это следует из документа, который изучил ТАСС.
Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым внесли законопроект о дополнительных пяти днях неоплачиваемого отпуска в случае болезни супруга или близких родственников.
«Предлагаемая авторами законопроекта инициатива, с одной стороны, является социально ориентированной и направленной на защиту прав работников, а с другой — содержит предпосылки для возможных злоупотреблений со стороны работодателей. Представляется, что проектируемая пятидневная продолжительность отпуска существенно ограничивает права работников по сравнению с действующей нормой», — говорится в сообщении.
Отмечается, что императивное ограничение продолжительности отпуска без сохранения зарплаты может привести к тому, что работодатели откажут в его предоставлении на более длительный срок. На практике могут возникнуть ситуации, требующие более длительного отсутствия работника, например долгая реабилитация или необходимость ухода за несколькими родственниками, уточняется в документе. Кроме того, авторы законопроекта не учли, что потребность в сопровождении в медорганизации и уходе может быть обусловлена не только болезнью, но и возрастными изменениями, необходимостью получения справок, рецептов, прохождением диспансеризации, плановых медицинских осмотров, уточняется в документе.
Сейчас вопрос о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы по семейным и иным уважительным причинам носит договорной характер. По общему правилу, срок такого отпуска законодательно не ограничен максимальным пределом и зависит от конкретных договоренностей между работником и работодателем.
«На основании изложенного профсоюзная сторона не поддерживает проект федерального закона № 1215198−8 “О внесении изменения в статью 128 Трудового кодекса Российской Федерации” (о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы работникам в случае болезни супруга или близкого родственника) в предложенной редакции», — говорится в документе.
О Российской трехсторонней комиссии.
Правовую основу формирования и деятельности Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) определяет Федеральный закон от 01.05.99 № 92-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
Комиссия сформирована на паритетной основе по 30 представителей от каждой стороны: общероссийских объединений профессиональных союзов; правительства Российской Федерации; общероссийских объединений работодателей (сторона работодателей сформирована из представителей Общероссийского объединения работодателей РСПП).