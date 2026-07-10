Профсоюзная сторона не поддержала законопроект об отпуске при болезни супруга

Отмечается, что императивное ограничение продолжительности отпуска без сохранения зарплаты может привести к тому, что работодатели откажут в его предоставлении на более длительный срок. На практике могут возникнуть ситуации, требующие более длительного отсутствия работника, например долгая реабилитация или необходимость ухода за несколькими родственниками, уточняется в документе. Кроме того, авторы законопроекта не учли, что потребность в сопровождении в медорганизации и уходе может быть обусловлена не только болезнью, но и возрастными изменениями, необходимостью получения справок, рецептов, прохождением диспансеризации, плановых медицинских осмотров, уточняется в документе.