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Мошенники придумали новую схему с дропперством: детали

МВД сообщило о схеме вовлечения россиян в дропперство.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники начали заманивать граждан в дропперство обещаниями быстрых денег в соцсетях и мессенджерах. Об этом со ссылкой на материалы МВД пишет РИА Новости.

В материалах ведомства указано, что аферисты предлагают жертвам «легкий» заработок с гарантированной оплатой. Для этого они просят передать либо сдать в аренду банковскую карту, через которую в дальнейшем проходят «ошибочные переводы», после чего владельцу карты предлагают перевести деньги на другой счет. Кроме того, мошенники обещают бонусы за привлечение новых участников, говорится в документе.

Основными каналами распространения являются всплывающая реклама, объявления на сайтах, email-рассылки, а также популярные соцсети и мессенджеры.

В МВД посоветовали насторожиться, если: незнакомцы просят сделать денежный перевод от вашего лица, требуют доступ к карте или мобильному приложению, общаются исключительно в текстовом формате и постоянно торопят, ссылаясь на срочность.

Ранее KP.RU сообщал о новой мошеннической схеме с поддельными рекламными письмами.