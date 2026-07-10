Мошенники придумали новую схему с дропперством: детали

Мошенники начали заманивать граждан в дропперство обещаниями быстрых денег в соцсетях и мессенджерах. Об этом со ссылкой на материалы МВД пишет РИА Новости.
В материалах ведомства указано, что аферисты предлагают жертвам «легкий» заработок с гарантированной оплатой. Для этого они просят передать либо сдать в аренду банковскую карту, через которую в дальнейшем проходят «ошибочные переводы», после чего владельцу карты предлагают перевести деньги на другой счет. Кроме того, мошенники обещают бонусы за привлечение новых участников, говорится в документе.
Основными каналами распространения являются всплывающая реклама, объявления на сайтах, email-рассылки, а также популярные соцсети и мессенджеры.
В МВД посоветовали насторожиться, если: незнакомцы просят сделать денежный перевод от вашего лица, требуют доступ к карте или мобильному приложению, общаются исключительно в текстовом формате и постоянно торопят, ссылаясь на срочность.
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