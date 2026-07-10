Мошенники придумали новую схему с дропперством: детали

В материалах ведомства указано, что аферисты предлагают жертвам «легкий» заработок с гарантированной оплатой. Для этого они просят передать либо сдать в аренду банковскую карту, через которую в дальнейшем проходят «ошибочные переводы», после чего владельцу карты предлагают перевести деньги на другой счет. Кроме того, мошенники обещают бонусы за привлечение новых участников, говорится в документе.