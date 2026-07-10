Пропавшую около 70 лет назад подводную лодку ищут у побережья Хабаровского края

В районе Татарского пролива и залива Невельского Японского моря стартовала совместная экспедиция Тихоокеанского флота, Фонда «Люди моря» и компании «Фертоинг» по поиску подводной лодки С-117, бесследно исчезнувшей в декабре 1952 года. На борту субмарины находились 52 человека. Специалисты с гидрографического катера «Александр Анищенко» с помощью многолучевого эхолота проводят съемку рельефа дна. 14 декабря 1952 года С-117 вышла в море на учения. После выхода из строя правого дизеля экипаж сообщил о его восстановлении. 15 декабря подлодка должна была выйти на связь в 17:00, но этого не произошло. Поиски с привлечением кораблей и авиации тогда не дали результатов. Военно-морской министр Н. Г. Кузнецов доложил Сталину, что лодка погибла в период с 3:00 до 15:00 15 декабря. Предполагаемые причины гибели: отказ дизелей, подрыв на мине или столкновение с судном.