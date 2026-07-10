График автобуса № 7 скорректирован по просьбам жителей Владивостока

Расписание автобуса № 7 «Ж/д вокзал — Баляева» изменится с понедельника, 13 июля, во Владивостоке, сообщается в ТГ-канале (16+) «Транспорт Владивостока».
«Теперь первый рейс будет отправляться от остановки “Баляева” раньше — в 5.40 вместо привычных 6.00», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это решение принято с учётом многочисленных пожеланий горожан, которым важно выезжать на работу или учёбу пораньше.
Напомним, что с 27 июля по 27 августа во Владивостоке временно изменится схема движения автобусных маршрутов № 46 и № 66 в связи с реконструкцией тепловых сетей на улице Невельского.