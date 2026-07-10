В ОП предупредили о схемах мошенничества с поддельными сайтами турагентств

Член ОП РФ призвал не переходить по ссылкам из сообщений в мессенджерах и не передавать посторонним паспортные данные, документы детей или родственников. Он отметил, что в социальных сетях мошенники также размещают объявления с предложениями вроде «планы изменились», «отдам дешевле» или «переоформлю на тебя». Под предлогом передачи билета или путевки они могут запрашивать персональные данные и предоплату.