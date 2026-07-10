Уровень онкологических обследований повысился в Хабаровском крае

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Хабаровском краевом клиническом онкологическом центре появилась новая эндоскопическая операционная. Она разместилась на втором этаже онкоурологического отделения. Благодаря этой операционной появилась возможность проводить диагностику и лечение быстрее и безопаснее. Уже с 1 июля в новой операционной врачи начали проводить цистоскопию, стентирование мочеточников, трансуретральную резекцию опухолей мочевого пузыря и предстательной железы. Добавим, что на обустройство этой операционной направили около 60 млн рублей.