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Уровень онкологических обследований повысился в Хабаровском крае

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Хабаровском краевом клиническом онкологическом центре появилась новая эндоскопическая операционная. Она разместилась на втором этаже онкоурологического отделения. Благодаря этой операционной появилась возможность проводить диагностику и лечение быстрее и безопаснее. Уже с 1 июля в новой операционной врачи начали проводить цистоскопию, стентирование мочеточников, трансуретральную резекцию опухолей мочевого пузыря.

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в Хабаровском краевом клиническом онкологическом центре появилась новая эндоскопическая операционная. Она разместилась на втором этаже онкоурологического отделения. Благодаря этой операционной появилась возможность проводить диагностику и лечение быстрее и безопаснее. Уже с 1 июля в новой операционной врачи начали проводить цистоскопию, стентирование мочеточников, трансуретральную резекцию опухолей мочевого пузыря и предстательной железы. Добавим, что на обустройство этой операционной направили около 60 млн рублей.