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В ГД предложили поддержать общественный транспорт на фоне ситуации с топливом

Организациям общественного транспорта важно выделить субсидии, считает зампред комитета Госдумы по транспорту Юрий Григорьев.

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Организациям общественного транспорта стоит выделить дополнительные субсидии на фоне ситуации с топливом. Такое мнение высказал ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев («Справедливая Россия»).

«Мы прекрасно понимаем те трудности, с которыми сталкиваются перевозчики. Им действительно нужна государственная поддержка. Здесь необходимо оказывать государственное субсидирование и возмещение расходов», — отметил он.

По мнению депутата, нужно «выработать единый федеральный подход и предусмотреть дополнительные субсидии регионам именно на социально значимые перевозки». «Эти средства должны направляться на сохранение доступной стоимости проезда, поддержку необходимых людям маршрутов и недопущение их сокращения», — сказал Григорьев.

По его словам, региональным перевозчикам предоставляются субсидии, однако они рассчитывались в предыдущем году. «Сейчас ситуация поменялась и нужны оперативные меры по дополнительному субсидированию», — пояснил парламентарий.

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