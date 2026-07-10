В Хабаровске надолго ограничат движение в районе Муравьева-Амурского и Шеронова

Администрация Хабаровска на 2 месяца вводит временные ограничения движения транспорта на двух центральных улицах города. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», они затронут район пересечения Муравьева-Амурского и Шеронова.
С 8 часов 30 июля до 21 часа 27 сентября будет перекрыта для проезда одна полоса на проезжей части улицы Шеронова (в районе домов № 70, 74, 89 стр. и 93) и улицы Муравьева-Амурского (у домов № 31, 48 и 50).
Причиной ограничений станут земляные работы по прокладке новой водопроводной сети. Специалисты будут использовать метод горизонтально-направленного бурения, для чего на дорогах обустроят шесть котлованов: четыре на Шеронова и два на Муравьева-Амурского.
Водителей просят заранее планировать маршруты, по возможности объезжать указанные отрезки по параллельным улицам и строго соблюдать временные дорожные знаки.