В России отреагировали на слова Трампа передать Киеву лицензию на производство Patriot PAC-3

Передача Штатами лицензии на выпуск Patriot PAC-3 Украине станет «политическим реверансом». При этом само производство ракет в лучшем случае запустят не ранее 2030-х годов. Об этом заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.