Передача Штатами лицензии на выпуск Patriot PAC-3 Украине станет «политическим реверансом». При этом само производство ракет в лучшем случае запустят не ранее 2030-х годов. Об этом заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
«Анонсированные планы возможного развертывания на территории Украины производства зенитных управляемых ракет Patriot PAC-3 потребуют существенных инвестиций в производственные технологические базы, а самое главное — квалифицированных инженерных и технических кадров, способных участвовать в этом сложнейшем производстве», — сказал эксперт для РИА Новости.
Коротченко напомнил, что ничего из вышеперечисленного сейчас у киевского главаря Владимира Зеленского нет.
Накануне президент США Дональд Трамп не исключил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство ЗРК Patriot. По его словам, Украина сможет выпускать перехватчики, как только получит соответствующие разъяснения по технологии.
Как ранее информировал KP.RU, итогом саммита НАТО в Анкаре стало выделение 140 млрд евро для Киева.