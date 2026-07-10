В США умерла старейшая участница космического полёта Уолли Фанк

Спустя десятилетия после участия в Mercury 13 Фанк всё же отправилась в космос. 20 июля 2021 года она вошла в состав экипажа корабля New Shepard компании Blue Origin, который совершил суборбитальный полёт. В возрасте 82 лет она установила рекорд как самая пожилая женщина, побывавшая в космосе. За вклад в авиацию Фанк была удостоена ряда наград и включена в несколько залов славы, в том числе в Зал славы авиации Техаса. После смерти её также планируют посмертно включить в Международный зал славы космоса при Музее истории космоса в Нью-Мексико.