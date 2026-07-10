Эксперт рассказал, можно ли оформить больничный после увольнения

Он уточнил что размер выплаты составит 60% от среднего заработка за два года независимо от длительности стажа работы. По словам эксперта, первые три дня болезни гражданину оплачивает его бывший работодатель, а все следующие — Социальный фонд России. Финансирование этих выплат происходит за счет страховых взносов, уплачиваемых ранее работодателем сверх заработной платы.