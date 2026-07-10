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Эксперт рассказал, можно ли оформить больничный после увольнения

Доцент Балынин: больничный после увольнения можно оформить в течение 30 дней.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россияне могут оформить оплачиваемый больничный после увольнения в течение 30 календарных дней, сообщил РИА Новости доцент Кафедры общественных финансов Финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«В соответствии с действующим законодательством данное пособие положено гражданам не только в период их трудовой деятельности, но и после увольнения в течение 30 календарных дней», — сказал Балынин.

Он уточнил что размер выплаты составит 60% от среднего заработка за два года независимо от длительности стажа работы. По словам эксперта, первые три дня болезни гражданину оплачивает его бывший работодатель, а все следующие — Социальный фонд России. Финансирование этих выплат происходит за счет страховых взносов, уплачиваемых ранее работодателем сверх заработной платы.