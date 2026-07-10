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В России предложили ввести сертификат на бесплатное протезирование зубов для социально уязвимых граждан

В России предложили ввести единый федеральный сертификат на протезирование зубов по ОМС для льготников.

В России предложили ввести единый федеральный сертификат на протезирование зубов по ОМС для льготников. Письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко направили депутаты Госдумы.

Речь идет о базовом зубопротезировании для малоимущих пенсионеров, инвалидов, ветеранов, многодетных родителей и других социально уязвимых граждан. Сейчас изготовление коронок и зубных протезов обычно не входит в базовую программу ОМС. Люди оплачивают такие услуги сами или получают помощь по региональным льготам, если они предусмотрены.

«Представляется целесообразным ввести федеральный сертификат на базовое зубопротезирование для малоимущих пенсионеров, инвалидов, ветеранов, многодетных родителей и других социально уязвимых категорий граждан», — говорится в письме депутатов.

Авторы инициативы предлагают выдавать не деньги на руки, а право оплатить конкретный перечень стоматологических работ. Получить услугу можно будет в клиниках, которые войдут в региональный реестр программы. По мнению депутатов, это позволит людям выбирать между государственными, муниципальными и частными клиниками с лицензией, а также поможет контролировать качество услуг и расходование средств.

Инициатива, как считают авторы письма, может сделать протезирование зубов доступнее для льготников и снизить разницу между регионами.

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