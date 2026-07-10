В России предложили ввести сертификат на бесплатное протезирование зубов для социально уязвимых граждан

Речь идет о базовом зубопротезировании для малоимущих пенсионеров, инвалидов, ветеранов, многодетных родителей и других социально уязвимых граждан. Сейчас изготовление коронок и зубных протезов обычно не входит в базовую программу ОМС. Люди оплачивают такие услуги сами или получают помощь по региональным льготам, если они предусмотрены.