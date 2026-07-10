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Кардиолог Рохас назвал один продукт, снижающий риск развития инфаркта

Кардиолог рассказал о продукте, защищающим сердечно-сосудистую систему.

Источник: Аргументы и факты

Кардиолог Аурелио Рохас сообщил изданию Deia о том, что один из продуктов питания способен оказывать положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, что научно доказано.

Рохас подчеркнул, что регулярное употребление помидоров в пищу способствует снижению вероятности возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт миокарда. По его словам, томаты оказывают защитное воздействие на миокард и периферические сосуды, предотвращая их повреждения.

Как отметил врач, положительный эффект помидоров обусловлен высоким содержанием ликопина — мощного антиоксиданта. Ликопин способствует нормализации уровня холестерина в крови и снижению воспалительных процессов в артериях. При этом доктор уточнил, что ликопин из термически обработанных томатов усваивается организмом значительно эффективнее, чем из свежих.

Ранее диетолог Ольга Кондратенко также дала советы для защиты от инфаркта и инсульта летом.