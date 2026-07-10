Кардиолог Рохас назвал один продукт, снижающий риск развития инфаркта

Как отметил врач, положительный эффект помидоров обусловлен высоким содержанием ликопина — мощного антиоксиданта. Ликопин способствует нормализации уровня холестерина в крови и снижению воспалительных процессов в артериях. При этом доктор уточнил, что ликопин из термически обработанных томатов усваивается организмом значительно эффективнее, чем из свежих.