Париж встретил победу сборной Франции над Марокко без ожидавшихся беспорядков

ПАРИЖ, 10 июля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Болельщики сборных Франции и Марокко вместе отпраздновали победу французской команды в четвертьфинале чемпионата мира, выйдя на улицы Парижа с национальными флагами. Вопреки прогнозам, вечер прошел без серьезных происшествий и в праздничной атмосфере.
Сразу после окончания матча улицы Парижа огласили гудки автомобильных и мотоциклетных клаксонов, а Елисейские поля начали заполняться празднующими болельщиками, большинство из которых, однако носили цвета «Атласских львов» (так называют в Марокко национальную команду). Однако, как признавались многие из тех, с кем удалось пообщаться корреспонденту ТАСС, они болели за обе команды. «Да, Марокко проиграло, но я не расстраиваюсь, ведь я наполовину француз», — поделился один из болельщиков в форме Марокко и с флагом Франции в руке.
Памятуя о погромах, устроенных фанатами после матча этих сборных в полуфинале ЧМ-2022, французские власти задействовали 20 тыс. сотрудников полиции и жандармерии для охраны порядка на улицах французских городов, 8 тыс. из которых находились в Париже. Это было связано и с прогнозом внутренней разведки, опасавшейся беспорядков как с участием фанатов марокканской сборной, так и нападений на них хулиганов из числа ультраправых активистов. Площадь Звезды — Шарля де Голля перед Триумфальной аркой была перекрыта для машин и пешеходов, а на Елисейских полях дежурили несколько десятков полицейских фургонов и стражей порядка в защитном обмундировании.
Щиты и каски, однако не пригодились: в течение полутора часов после матча на главной торговой улице Парижа не произошло никаких стычек, никто не запускал фейерверки. Лишь группы молодых людей с портативными колонками организовывали спонтанные танцы, размахивая флагами Франции и Марокко. Из других районов французской столицы также не поступало сообщений о беспорядках, лишь на некоторых улицах празднующие болельщики ненадолго перекрывали автомобильное движение.
В четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу сборная Франции обыграла команду Марокко со счетом 2:0. Встреча прошла в Фоксборо (штат Массачусетс, США). Голы забили Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. При этом в первом тайме марокканский голкипер Яссин Буну отразил пенальти в исполнении Мбаппе. Франция вышла в полуфинал турнира, а сборная Марокко завершила выступление на чемпионате мира.