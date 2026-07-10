Париж встретил победу сборной Франции над Марокко без ожидавшихся беспорядков

Памятуя о погромах, устроенных фанатами после матча этих сборных в полуфинале ЧМ-2022, французские власти задействовали 20 тыс. сотрудников полиции и жандармерии для охраны порядка на улицах французских городов, 8 тыс. из которых находились в Париже. Это было связано и с прогнозом внутренней разведки, опасавшейся беспорядков как с участием фанатов марокканской сборной, так и нападений на них хулиганов из числа ультраправых активистов. Площадь Звезды — Шарля де Голля перед Триумфальной аркой была перекрыта для машин и пешеходов, а на Елисейских полях дежурили несколько десятков полицейских фургонов и стражей порядка в защитном обмундировании.