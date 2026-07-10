Фанаты Марокко разгромили улицы Лондона после вылета из ЧМ

В Лондоне фанаты сборной Марокко устроили беспорядки после поражения команды в четвертьфинале чемпионата мира по футболу от Франции (0:2). Об этом в пятницу, 10 июля, сообщает Telegram-канал Shot.
Болельщики вышли на улицы в районе Эджуэр-роуд и вступили в столкновения с полицией. Они залезали на крыши автомобилей, забрасывали улицы мусором и устраивали погромы. Есть пострадавшие среди полицейских — одному из них оказывали помощь прямо на улице.
В Париже также ожидались беспорядки, однако в городе слышны лишь французские фанаты, которые громко отмечают победу команды. Стычек с полицией и погромов не зафиксировано, говорится в сообщении.
Сборная Франции обыграла команду Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу и вышла в полуфинал. Встреча прошла 9 июля в Фоксборо (штат Массачусетс, США). Голы на 60-й минуте забил Килиан Мбаппе, а на 66-й — Усман Дембеле. Франция в восьмой раз вышла в полуфинал чемпионата мира и сравнялась по этому показателю с Бразилией. Для французов это третий подряд полуфинал на мировых первенствах.