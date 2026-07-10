Фанаты Марокко разгромили улицы Лондона после вылета из ЧМ

Сборная Франции обыграла команду Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу и вышла в полуфинал. Встреча прошла 9 июля в Фоксборо (штат Массачусетс, США). Голы на 60-й минуте забил Килиан Мбаппе, а на 66-й — Усман Дембеле. Франция в восьмой раз вышла в полуфинал чемпионата мира и сравнялась по этому показателю с Бразилией. Для французов это третий подряд полуфинал на мировых первенствах.