Партию жареного филе угря задержали в Приморье

Груз находился на складе временного хранения и предназначался для московского предприятия. Во время досмотра инспектор обратил внимание на нарушение единых ветеринарно-санитарных требований. На маркировке транспортной и потребительской упаковок нет обязательной информации: пропущены данные о сорте рыбы, категории, а также точная масса продукта с соусом и без него.