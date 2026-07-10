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Новосибирцев предупредили об опасности дикорастущих ягод

Хирург Умнов посоветовал не есть ягоды на улице из-за бактерий и микробов.

Источник: Cephas / CC BY-SA 4.0 | wikimedia.org

Хирург Александр Умнов предупредил родителей в беседе с РИА Новости об опасности поедания уличных ягод и фруктов — даже если они не ядовиты, на них могут быть бактерии и микробы, особенно вдоль дорог.

А среди опасных видов он назвал вороний глаз, волчеягодник и белладонну, а также растения, похожие на черемуху. Врач рекомендует принципиально отучать детей есть на улице и обязательно показывать наглядные сравнения съедобных и несъедобных ягод — объяснения словами без иллюстраций работают хуже.

Перед прогулкой стоит напоминать о рисках, а при отравлении — сразу вызывать врача и подробно описать, какую ягоду съел ребёнок.