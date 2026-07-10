Юрист Никишин: документы перед загрузкой в ИИ нужно обезличивать

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Документы, содержащие персональные данные, перед загрузкой в сервисы искусственного интеллекта необходимо обезличить, в исходном виде их загружать нельзя. Об этом ТАСС рассказал директор Института информационной и медиабезопасности Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Владимир Никишин.
«Если нужно проанализировать текст, документ стоит заранее обезличить. Нужно убрать ФИО, адреса, телефоны, номера документов, счета, подписи, печати, QR-коды, названия контрагентов, точные суммы и другие сведения, по которым можно установить человека, компанию или конкретную сделку», — сказал он, отметив, что вместо реальных данных можно использовать условные обозначения.
Также перед загрузкой файла стоит изучить условия сервиса и настройки приватности. «Нужно понять, использует ли платформа загруженные файлы для улучшения моделей, можно ли это отключить, где хранятся данные, можно ли удалить историю, кто имеет доступ к обращениям пользователя и есть ли отдельный корпоративный режим», — пояснил юрист.
Пользователю лучше не загружать в публичные сервисы документы в исходном виде, подчеркнул он. «Особенно это важно, если в них есть паспортные данные, СНИЛС, ИНН, банковские реквизиты, медицинская информация, данные детей, подписи, печати, QR-коды, доверенности, судебные документы, договоры, рабочие материалы компании и другая чувствительная информация», — заключил Никишин.