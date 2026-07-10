Юрист Никишин: документы перед загрузкой в ИИ нужно обезличивать

Также перед загрузкой файла стоит изучить условия сервиса и настройки приватности. «Нужно понять, использует ли платформа загруженные файлы для улучшения моделей, можно ли это отключить, где хранятся данные, можно ли удалить историю, кто имеет доступ к обращениям пользователя и есть ли отдельный корпоративный режим», — пояснил юрист.