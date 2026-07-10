Имбирь, браслет и взгляд вдаль: Невролог объяснила, как обмануть мозг и избежать укачивания в поездке

Тем временем, учёные из Гарварда нашли возможную связь между профессией и риском болезни Альцгеймера. Исследование показало, что таксисты и водители скорой помощи реже страдают этим заболеванием, чем представители других профессий. Причина может быть в постоянной нагрузке на участки мозга, отвечающие за память и ориентацию в пространстве. Водители такси и скорой помощи часто запоминают маршруты, анализируют окружающую обстановку и находят пути в меняющихся условиях.