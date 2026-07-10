Россиян предупредили о новых аферах в период отпусков

В разгар сезона отпусков мошенники массово клонируют сайты турагентств и санаториев, продавая фиктивные путевки и выманивая предоплату. Об этом сообщил член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
«Обычно они стараются украсить их громкими фразами из разряда “Осталось два места, успейте забронировать тур по привлекательной цене”. Но воспользоваться таким предложением можно только с одним условием — внесением предоплаты», — сказал он для РИА Новости.
Эксперт отметил, что после получения предоплаты за фиктивный тур такие лжеагентства перестают выходить на связь. Машаров рекомендует перед бронированием сверять данные туроператора в Едином федеральном реестре и переводить деньги исключительно на счет юрлица. Он также предупредил, что мошенники аналогичным образом создают поддельные сайты детских лагерей, санаториев и других учреждений.
Машаров подчеркнул, что переходить по ссылкам из мессенджеров и делиться паспортами или детскими документами опасно. В соцсетях, как отметил эксперт, мошенники используют классические приманки: «отдам дешево», «планы поменялись» — за которыми на самом деле стоит требование данных и аванса за фиктивный билет.
Тем временем в МВД раскрыли новую схему обмана с дропперством.