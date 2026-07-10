Россиян предупредили о новых аферах в период отпусков

Эксперт отметил, что после получения предоплаты за фиктивный тур такие лжеагентства перестают выходить на связь. Машаров рекомендует перед бронированием сверять данные туроператора в Едином федеральном реестре и переводить деньги исключительно на счет юрлица. Он также предупредил, что мошенники аналогичным образом создают поддельные сайты детских лагерей, санаториев и других учреждений.