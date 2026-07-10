70 лет мудрости и чести: в Приморье поздравили легенду кадровой службы УФСБ

«Самое важное — относиться к службе в органах госбезопасности как к себе любимому, не бояться трудностей и не вешать нос ни при каких обстоятельствах. Благодаря этому упорству вы обязательно достигнете многого — и на службе, и в жизни», — отметил Владимир Петров.