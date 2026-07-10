70 лет мудрости и чести: в Приморье поздравили легенду кадровой службы УФСБ

Совет ветеранов УФСБ России по Приморскому краю поздравил с 70-летием бывшего заместителя начальника Управления по кадрам, полковника в отставке Владимира Юрьевича Петрова. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Приморскому краю.
На праздник пришли представители руководства силового ведомства, действующие сотрудники кадровой службы, председатель Совета ветеранов Управления ФСБ России по Приморскому краю Альберт Санжиев и бывшие коллеги.
Владимир Юрьевич Петров посвятил службе в органах госбезопасности многие годы, пройдя путь от оперуполномоченного до руководителя кадрового аппарата. За это время он воспитал сотни высококлассных специалистов, заложив прочные традиции офицерской чести и наставничества.
«Самое важное — относиться к службе в органах госбезопасности как к себе любимому, не бояться трудностей и не вешать нос ни при каких обстоятельствах. Благодаря этому упорству вы обязательно достигнете многого — и на службе, и в жизни», — отметил Владимир Петров.
Профессионализм и мудрость Владимира Юрьевича до сих пор служат примером для всего личного состава.
«Кадровая служба — это фундамент любого подразделения. Вы воспитали не одно поколение достойных офицеров, для которых понятия “честь” и “долг” всегда на первом месте», — подчеркнул Альберт Санжиев в своем поздравлении.
В торжественной обстановке юбиляру вручили памятные подарки. Коллеги и ветераны пожелали ему крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, долгих лет счастливой жизни и благополучия.