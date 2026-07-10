В Облучье ЕАО восстанавливают мост через Хинган, разрушенный паводком

В городе Облучье Еврейской автономной области продолжается восстановление ключевой переправы через реку Хинган. Мост, разрушенный паводком 2019 года, возвращают к жизни. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в правительстве Еврейской автономной области, работы ведутся при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Протяжённость моста — 189,14 погонных метра. В 2019 году транспортная связь жилых районов с центром города была разрушена, и только в 2025 году по результатам конкурсных процедур заключили контракт с подрядчиком — ООО «Благострой».
На сегодня техническая готовность объекта составляет 65,5 процента. В активной фазе — устройство перильного и барьерного ограждений, монтаж опор освещения, укладка покрытия тротуаров, укрепление конусов моста и установка локальных очистных сооружений. Завершение работ запланировано на конец октября 2026 года. Общая стоимость реконструкции превышает 120 миллионов рублей.
— Наблюдаю строительство и вижу, что оно близится к завершению. Наша жизнь облегчится — сможем спокойно доехать до центра. Мы просили, и нас услышали, выделили деньги, наконец-то мост будет достроен, — поделилась жительница Облучья Инна.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru