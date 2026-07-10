В Облучье ЕАО восстанавливают мост через Хинган, разрушенный паводком

Как сообщили в правительстве Еврейской автономной области, работы ведутся при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Протяжённость моста — 189,14 погонных метра. В 2019 году транспортная связь жилых районов с центром города была разрушена, и только в 2025 году по результатам конкурсных процедур заключили контракт с подрядчиком — ООО «Благострой».