Дмитрий Демешин поставил перед клубом «СКА-Нефтяник» бескомпромиссную цель

— Объявив 2026-й Годом спорта, мы доказываем это делом, — сказал Дмитрий Демешин. — Хабаровский край остается единственным регионом на Дальнем Востоке, где действуют четыре профессиональных клуба, и, несмотря на все сложности, мы продолжаем их поддерживать. Инвестиции в спорт — это инвестиции в будущее края.