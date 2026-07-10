Дмитрий Демешин поставил перед клубом «СКА-Нефтяник» бескомпромиссную цель

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин накануне встретился с руководством и хоккеистами клуба «СКА-Нефтяник» и после подведения итогов прошлого сезона и знакомства с новичками дал команде главную цель на 2026/27 годы. В ходе беседы в арене «Ерофей» глава краевого правительства подчеркнул, что задача на новый сезон одна — это чемпионский титул, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Объявив 2026-й Годом спорта, мы доказываем это делом, — сказал Дмитрий Демешин. — Хабаровский край остается единственным регионом на Дальнем Востоке, где действуют четыре профессиональных клуба, и, несмотря на все сложности, мы продолжаем их поддерживать. Инвестиции в спорт — это инвестиции в будущее края.
Напомним, клуб по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» на протяжении десятилетий остается гордостью региона и самой титулованной спортивной командой Дальнего Востока. В копилке «красно-чёрных» — восемь Кубков СССР/России, пять раз «кабаны» становились Чемпионами России и шесть раз выигрывали Суперкубок РФ.
В прошедшем сезоне команда под руководством главного тренера Алексея Жеребкова поставила новый рекорд, побить который и дальневосточникам и любому из наших соперников будет почти невозможно: серия из 25 побед подряд в матчах Суперлиги. Только финал «СКА-Нефтяник» отдал московскому «Динамо» — самое поразительное из всех второе место в турнире.
Шесть игроков армейской команды, по версии Федерации хоккея с мячом России, вошли в список лучших в сезоне 2025/26 годов. Признание экспертов заслужили вратарь Григорий Лапин, защитник Николай Коньков, полузащитники Алан Джусоев и Юрий Шардаков и нападающие Владимир Каланчин и Туомас Мяаття.
— В новом сезоне цель одна — это чемпионский титул, а правительство края, болельщики продолжат поддерживать команду, — сказал Дмитрий Демешин.
В межсезонье «СКА-Нефтяник» ненамного обновил состав. Клуб покинули защитник Максим Рязанов, полузащитник Александр Егорычев и нападающий Владислав Кузнецов, им на смену пришли форварды Егор Ахманаев из московского «Динамо» и Тимур Стариков из фарм-клуба «СКА-Нефтяник-2».
12 июля команда отправляется в Приморский край на трехнедельный сбор. В конце августа армейцев ждёт традиционный турнир «Кубок Кузбасса», который станет первой проверкой перед новым сезоном.