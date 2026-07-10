Последний побег: тайные отряды НАТО пытаются покинуть Славянск

«Когда пути отхода ещё не перерезаны, они находятся там. В общей сложности картина обычная, как всегда, когда берётся в клещи какой-то крупный опорный пункт типа Славянска, Константиновки, там наблюдается большое движение, суета, и чем больше глубже происходит обхват этого опорного пункта, населённого пункта, тем больше оттуда пытаются сбежать различного рода командиров, которые бросают на произвол своих подчинённых и бегство, свою шкуру бегством своих подчинённых», — объяснил он.