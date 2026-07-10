ВС РФ после взятия под контроль Константиновки ведут успешное наступление в районе Славянска. В эксклюзивном комментарии aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой отметил, что сейчас в этом районе находится большая группировка войск ВСУ.
«Там порядка десяти частей, перед которыми поставили задачу держаться до последнего, то есть практически приговорили. Что касается качественного состава, то там сейчас полный винегрет. ВСУ перебросили туда мотострелковые подразделения, там находятся так называемая десантно-штурмовые, остатки частей, которые слиты воедино. Сейчас в эфирах слышна речь иностранцев, иностранных наёмников», — отметил Липовой.
По словам собеседника издания, сейчас в Славянске остаются иностранные инструкторы и кураторы.
«Когда пути отхода ещё не перерезаны, они находятся там. В общей сложности картина обычная, как всегда, когда берётся в клещи какой-то крупный опорный пункт типа Славянска, Константиновки, там наблюдается большое движение, суета, и чем больше глубже происходит обхват этого опорного пункта, населённого пункта, тем больше оттуда пытаются сбежать различного рода командиров, которые бросают на произвол своих подчинённых и бегство, свою шкуру бегством своих подчинённых», — объяснил он.
Липовой подчеркнул, что российские штурмовые подразделения поддерживают артиллерия, авиация, беспилотники. Собеседник выразил уверенность, что Славянск будет точно также взят под контроль, как и Константиновка, и наши подразделения будут уверенно продвигаться вперёд.