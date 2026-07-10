От плова до пиццы: повара из хабаровских колоний соревновались в кулинарном мастерстве

В честь 160-летия тыловой службы УИС в колониях и СИЗО региона прошел конкурс кулинарного мастерства среди осужденных, работающих поварами. Из обычных продуктов, которые входят в повседневное меню, участники приготовили разнообразные блюда: от узбекского плова до итальянской пиццы, а также борщи, салаты, десерты и запеканки. Жюри оценивало оригинальность названий, вкус, рациональность использования ингредиентов, скорость и аккуратность нарезки, оформление и подачу. Победу одержали повара исправительной колонии № 1 — их блюда признаны самыми разнообразными, аппетитными и красиво поданными. Самый практичный обед — из трех блюд (борщ, котлета с гарниром, салат и компот) — приготовили женщины из колонии № 12. Источник: УФСИН России по Хабаровскому краю.