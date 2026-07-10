Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Две молодых волейболистки продолжат играть за «Амурских Тигриц-ДВГАФК»

Новые контракты с хабаровским клубом подписали связующая Ульяна Гусева и доигровщик Анна Зырянова. Прошлый сезон они провели во второй команде «Амурские Тигрицы-ДВГАФК», которая выступает в Высшей лиге «Б». И в новом сезоне они продолжат играть в фарм-клубе «Тигриц». Напомним, что ранее молодежную команду «Амурские Тигрицы-ДВГАФК» покинули ее капитан и лидер Карина Воробьева, а также Виктория.

Новые контракты с хабаровским клубом подписали связующая Ульяна Гусева и доигровщик Анна Зырянова. Прошлый сезон они провели во второй команде «Амурские Тигрицы-ДВГАФК», которая выступает в Высшей лиге «Б». И в новом сезоне они продолжат играть в фарм-клубе «Тигриц». Напомним, что ранее молодежную команду «Амурские Тигрицы-ДВГАФК» покинули ее капитан и лидер Карина Воробьева, а также Виктория Ждамирова и Виктория Решетникова. Все три девушки играли на позиции доигровщика. В свою очередь, доигровщик Александра Домолего и центральная блокирующая Евгения Бувайлик продолжат играть за «Амурских Тигриц-ДВГАФК».