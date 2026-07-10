Две молодых волейболистки продолжат играть за «Амурских Тигриц-ДВГАФК»

Новые контракты с хабаровским клубом подписали связующая Ульяна Гусева и доигровщик Анна Зырянова. Прошлый сезон они провели во второй команде «Амурские Тигрицы-ДВГАФК», которая выступает в Высшей лиге «Б». И в новом сезоне они продолжат играть в фарм-клубе «Тигриц». Напомним, что ранее молодежную команду «Амурские Тигрицы-ДВГАФК» покинули ее капитан и лидер Карина Воробьева, а также Виктория Ждамирова и Виктория Решетникова. Все три девушки играли на позиции доигровщика. В свою очередь, доигровщик Александра Домолего и центральная блокирующая Евгения Бувайлик продолжат играть за «Амурских Тигриц-ДВГАФК».