Самбистка из Хабаровского края завоевала серебряную медаль в финале XIII летней Спартакиады учащихся России

В Мытищах прошел финал XIII летней Спартакиады учащихся России. На состязаниях встретились 254 сильнейших борца из 51 региона страны. Серебряную медаль региону принесла воспитанница мастера спорта России по самбо Егора Селезнева — Софья Тамакулова. «Первую встречу я была свободна. Во второй встрече одержала победу со счетом 4:0 над спортсменкой с Московской области. В третьей — выиграла представительницу Краснодарского края со счетом 7:1. Четвертую встречу боролась за первый номер в подгруппе с москвичкой, одержала победу и вышла в полуфинал с желаемого места. В ½ одержала победу болевым приемом. А вот в финале, к сожалению, уступила спортсменке с Ярославской области», — рассказала спортсменка Софья Тамакулова. Накануне сборная региона забрала четыре медали на чемпионате России по спорту слепых в дисциплине самбо. На турнире собрались более 70 атлетов из 15 регионов страны. Дмитрий Лаврентьев и Василий Кутуев стали сильнейшими в своих весовых категориях. Татьяна Балабанова забрала серебряную медаль, а Юрий Клец и Виктор Руденко — бронзу.