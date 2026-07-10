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Высокие классы пожарной опасности установились в трёх районах Хабаровского края

В ближайшие трое суток существенных осадков на этих территориях не прогнозируют.

Источник: AmurMedia

Согласно данным специалистов Дальневосточного УГМС в связи высокими температурами воздуха и отсутствием осадков на территории Аяно-Майского района пожароопасность лесов достигла очень высокой степени — 5 класса. Кроме того, IV (высокий) класс пожарной опасности сохраняется на территории Охотского округ и в Комсомольском муниципальном районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«По данным информационных ресурсов, в ближайшие трое суток существенных осадков, которые могли бы улучшить лесопожарную обстановку, не прогнозируется», — говорится в сообщении.

В связи с этим, специалисты Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю предупреждают население края о том, что в данных районах возрастает риск возникновения и увеличения числа очагов и площадей природных пожаров на землях лесного фонда и особо охраняемых территориях, а также распространения огня на населённые пункты (в т.ч. дачные посёлки), линий электропередач и линий связи, объектов экономики.

Важно соблюдать требования особого противопожарного режима во время нахождения в природной среде на отдыхе или при сборе дикоросов, на рыбалке и охоте, в лесу, на дачных и приусадебных участках.

Запрещено разводить открытый огонь, проводить любые огневые работы, сжигать мусор и сухую растительность, разжигать мангалы и печи для приготовления пищи. Опасно использовать и оставлять легковоспламеняющиеся вещества, стекло на открытой местности. Также дачникам, владельцам частных домов, земельных участков следует привести свои территории в пожаробезопасное состояние, убрать весь горючий мусор и сухую траву.

Ваша безопасность — ваша ответственность!

В случае обнаружения пожара звонить «101» или «112».

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