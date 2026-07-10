Новейшее открытие: яичники продолжают работать после менопаузы

Новое исследование, проведенное учеными из Северо-Западного университета (США), опровергло устоявшееся мнение о том, что яичники теряют свою функцию после менопаузы. Оказалось, что этот орган продолжает активно изменяться и может оказывать влияние на здоровье женщины даже после завершения репродуктивного периода.
Традиционно считалось, что после менопаузы яичники перестают выполнять какие-либо функции, когда запас яйцеклеток исчерпывается. Однако команда исследователей провела изучение яичников мышей на трех различных этапах их жизни: в молодом репродуктивном возрасте, в позднем репродуктивном возрасте и после завершения репродуктивной функции.
Результаты исследования показали, что помимо ожидаемых возрастных изменений, таких как уменьшение количества фолликулов, в яичниках происходят более необычные процессы. После прекращения овуляции клетки яичников утрачивают свою репродуктивную специализацию и начинают приобретать свойства, характерные для иммунной системы.
В тканях яичников обнаруживаются иммунные клетки, включая Т-лимфоциты и макрофаги, а сам орган начинает активно вырабатывать провоспалительные сигналы. Ученые полагают, что эти изменения могут объяснить увеличение риска хронических заболеваний у женщин после менопаузы, связанных с воспалением и старением.
Данное открытие подчеркивает важность дальнейших исследований в этой области, которые могут привести к новым подходам в лечении и профилактике заболеваний у женщин в постменопаузальном периоде.