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Новейшее открытие: яичники продолжают работать после менопаузы

Новое исследование, проведенное учеными из Северо-Западного университета (США), опровергло устоявшееся мнение о том, что яичники теряют свою функцию после менопаузы.

Новое исследование, проведенное учеными из Северо-Западного университета (США), опровергло устоявшееся мнение о том, что яичники теряют свою функцию после менопаузы. Оказалось, что этот орган продолжает активно изменяться и может оказывать влияние на здоровье женщины даже после завершения репродуктивного периода.

Традиционно считалось, что после менопаузы яичники перестают выполнять какие-либо функции, когда запас яйцеклеток исчерпывается. Однако команда исследователей провела изучение яичников мышей на трех различных этапах их жизни: в молодом репродуктивном возрасте, в позднем репродуктивном возрасте и после завершения репродуктивной функции.

Результаты исследования показали, что помимо ожидаемых возрастных изменений, таких как уменьшение количества фолликулов, в яичниках происходят более необычные процессы. После прекращения овуляции клетки яичников утрачивают свою репродуктивную специализацию и начинают приобретать свойства, характерные для иммунной системы.

В тканях яичников обнаруживаются иммунные клетки, включая Т-лимфоциты и макрофаги, а сам орган начинает активно вырабатывать провоспалительные сигналы. Ученые полагают, что эти изменения могут объяснить увеличение риска хронических заболеваний у женщин после менопаузы, связанных с воспалением и старением.

Данное открытие подчеркивает важность дальнейших исследований в этой области, которые могут привести к новым подходам в лечении и профилактике заболеваний у женщин в постменопаузальном периоде.

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