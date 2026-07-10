Новейшее открытие: яичники продолжают работать после менопаузы

Новое исследование, проведенное учеными из Северо-Западного университета (США), опровергло устоявшееся мнение о том, что яичники теряют свою функцию после менопаузы. Оказалось, что этот орган продолжает активно изменяться и может оказывать влияние на здоровье женщины даже после завершения репродуктивного периода.