Сквер на улице Некрасовской во Владивостоке преображается

Как отмечает пресс-служба мэрии, место расположения дорожки определили по «народной» тропе, которая появилась на газонной зоне при эксплуатации обновленного сквера. Значит, именно по этому маршруту людям ходить удобнее всего. Для комфорта пешеходов было принято решение обустроить на этом участке новую дорожку из камня. Воспользоваться ею жители смогут уже в ближайшее время.