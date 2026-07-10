Сквер на улице Некрасовской во Владивостоке преображается

В четверг, 9 июля, специалисты муниципального учреждения «Зеленый Владивосток» приступили к обустройству новой пешеходной дорожки.
Как отмечает пресс-служба мэрии, место расположения дорожки определили по «народной» тропе, которая появилась на газонной зоне при эксплуатации обновленного сквера. Значит, именно по этому маршруту людям ходить удобнее всего. Для комфорта пешеходов было принято решение обустроить на этом участке новую дорожку из камня. Воспользоваться ею жители смогут уже в ближайшее время.
Помимо этого, специалисты «Зеленого Владивостока» постоянно ухаживают за высаженными в сквере растениями и продолжают дополнительное озеленение территории. Например, вчера высадили жимолость каприфоль — душистую лиану, которая впоследствии увьет перголы.
Напомним, сквер на Некрасовской, 96 в 2024 году вошел в число победителей рейтингового голосования, которое проводилось по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».