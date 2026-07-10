Владивосток готовится принять восьмой заплыв «Остров Скрыплева»

Организаторы обещают не только жесткую борьбу и командный дух, но и зрелищный финиш у стен Приморского океанариума.
Участникам предлагаются две дистанции на выбор. Короткий маршрут в один километр — это классический «побег» с загадочного острова Скрыплева до большой земли, идеальный вариант для тех, кто хочет проверить себя на прочность и насладиться мощью Японского моря. Для самых отважных подготовлена дистанция три километра — маршрут до Приморского океанариума на острове Русском, который станет настоящим вызовом.
Соревнования пройдут в двух видах плавания: «в ластах» для любителей скорости и драйва и «классик» для ценителей традиционного стиля. Кроме того, введен командный зачет, это отличная возможность не только посоревноваться, но и укрепить командный дух. Организаторы гарантируют полную безопасность на протяжении всего заплыва и равные условия, обеспечивающие честную борьбу.
Подробная информация о заплыве, включая правила, расписание и требования к участникам, доступна на сайте федерации подводного спорта Приморского края. Регистрация открыта.