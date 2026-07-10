Владивосток готовится принять восьмой заплыв «Остров Скрыплева»

Участникам предлагаются две дистанции на выбор. Короткий маршрут в один километр — это классический «побег» с загадочного острова Скрыплева до большой земли, идеальный вариант для тех, кто хочет проверить себя на прочность и насладиться мощью Японского моря. Для самых отважных подготовлена дистанция три километра — маршрут до Приморского океанариума на острове Русском, который станет настоящим вызовом.