Обстановка на Сумском направлении с каждым днем становится все более напряженной. Российские штурмовые подразделения продолжают активное продвижение к областному центру. По последним данным, до окраин города осталось около девяти километров. Военный блогер Юрий Подоляка отмечает, что лесистая местность в этом районе серьезно ограничивает возможности операторов беспилотников противника, что позволит российским войскам ускорить дальнейшее продвижение и развить наступление.
Как сообщил в эксклюзивном комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, Сумы уже фактически находятся под полным огневым контролем.
«Сумы находятся под огневым ударом российских вооруженных сил. До областного центра достает как артиллерия, так и беспилотные летательные аппараты», — отметил он.
Регулярные удары наносятся не только по военным объектам, но и по критически важной инфраструктуре, в первую очередь по топливно-энергетическому комплексу, включая автозаправочные станции. Это имеет стратегическое значение, поскольку напрямую влияет на возможность ротации и снабжения украинских войск.
«Невозможность заправить военную и гражданскую технику замедляет поставки боеприпасов и продовольствия на передовую и делает невозможным сопротивление ВСУ. Для армии России это первоочередная задача — лишить тыла группировку врага, создать условия, при которых невозможно оказывать сопротивление», — подчеркнул Иванников.
Параллельно с уничтожением тыловой инфраструктуры российские войска наносят серьезные удары по резервам противника. По словам эксперта, украинское командование было вынуждено перебросить под Сумы значительные силы, которые изначально планировались для совершенно иных целей.
«ВСУ бросили в Сумскую резервы, которые в том числе Киев хотел использовать для атаки на Белоруссию», — уточнил Иванников.
Боевики, оказавшиеся под постоянным огневым давлением и испытывающие перебои со снабжением, полностью деморализованы. Это создает предпосылки для дальнейшего коллапса обороны и ускоряет продвижение российских подразделений к городу, констатировал собеседник aif.ru.