Раскрыт готовый к атаке на Белоруссию отряд: главная новость СВО 10 июля

Обстановка на Сумском направлении с каждым днем становится все более напряженной. Российские штурмовые подразделения продолжают активное продвижение к областному центру. По последним данным, до окраин города осталось около девяти километров. Военный блогер Юрий Подоляка отмечает, что лесистая местность в этом районе серьезно ограничивает возможности операторов беспилотников противника, что позволит российским войскам ускорить дальнейшее продвижение и развить наступление.