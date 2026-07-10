Онколог Черемушкин оценил состояние Лерчек после запроса обвинения

«Что касается суда, то это юридические вопросы, где все расписано по каждому пункту. Дееспособность диктуется на основании документов, представляемых врачами, что она ориентируется в пространстве, времени и во всем, что происходит вокруг. Естественно, её на носилках никто вносить не будет, но если она достаточно проявляет социальную, физическую активность, то, конечно, вызовут в суд. Потому что если вы можете пойти где-то погулять, спортом заняться, в кафе сходить, а почему вы тогда не можете прийти послушать судебное разбирательство? Он точный ответ на этот вопрос дают лечащие врачи и соответствующие органы, которые проводят судебное разбирательство», — сказал он.