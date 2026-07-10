Онколог Черемушкин оценил состояние Лерчек после запроса обвинения

Процесс по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), ранее приостановленный из-за обнаружения у нее рака желудка четвертой степени, может быть возобновлен. Гособвинение обратилось в суд с соответствующей просьбой. В НМИЦ онкологии имени Блохина не нашли медицинских противопоказаний, препятствующих ее явке в суд.
Ранее пользователи соцсетей не раз обращали внимание на то, что Лерчек, несмотря на свой диагноз, ведет активный образ жизни, делится фотографиями, из-за чего многие выражали сомнения в реальности диагноза.
В эксклюзивном комментарии aif.ru кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин оценил сложившуюся ситуацию.
«У неё состояние было не такое, какое представляется большинству, когда приходят и говорят о раке четвертой стадии. Стандартное представление — жёлто-зелёный человек, исхудавший, лежит в постели. А есть нюансы, если человек получает адекватную терапию и хорошее вспомогательное лечение, он вполне может сохранить активность», — объяснил онколог.
Черемушкин уточнил, что решение о возможности участия пациента в судебных слушаниях принимают врачи на основании четкой инструкции.
«Что касается суда, то это юридические вопросы, где все расписано по каждому пункту. Дееспособность диктуется на основании документов, представляемых врачами, что она ориентируется в пространстве, времени и во всем, что происходит вокруг. Естественно, её на носилках никто вносить не будет, но если она достаточно проявляет социальную, физическую активность, то, конечно, вызовут в суд. Потому что если вы можете пойти где-то погулять, спортом заняться, в кафе сходить, а почему вы тогда не можете прийти послушать судебное разбирательство? Он точный ответ на этот вопрос дают лечащие врачи и соответствующие органы, которые проводят судебное разбирательство», — сказал он.
В свою очередь жених Лерчек, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, в своем блоге сообщил, что Чекалина тяжело переносит химиотерапию. После восьмого курса у нее начались сильные боли в животе.
Лерчек проходила фигурантом уголовного дела по отмыванию крупной суммы. Бывшему супругу блогера — Артему Чекалину — уже объявлен приговор, он отправился в колонию на семь лет. Уголовное дело в отношении самой звезды соцсети приостановили из-за тяжелого диагноза. В ходе следствия она сидела под домашним арестом. Этой зимой она стала мамой в четвертый раз. Вскоре после рождения сына стало известно об онкологическом диагнозе Лерчек.