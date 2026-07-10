Строительство в Красноярске первой православной гимназии на 11 классов выходит на финальную стадию

«Как отметил владыка Никита, строительство выходит на финальную линию, поэтому особое внимание было уделено срокам, в которые должны уложиться строители и подрядная организация. На данный момент сохраняются некоторые вопросы с финансированием, что ставит перед участниками процесса дополнительные задачи. В ходе встречи представители Управления капитального, подрядной организации, городской администрации и прокуратуры Кировского района обсудили механизмы решения этих вопросов», — рассказали в пресс-службе епархии.