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Строительство в Красноярске первой православной гимназии на 11 классов выходит на финальную стадию

9 июля глава Красноярской митрополии провел очередное совещание, посвященное строительству возле правобережного храма Рождества Христова нового корпуса православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского.

9 июля глава Красноярской митрополии провел очередное совещание, посвященное строительству возле правобережного храма Рождества Христова нового корпуса православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского. Здание уже приобретает завершенный вид.

Мероприятие прошло в самом учебном заведении. Для участников провели экскурсию, они оценили масштаб проделанных работ и обсудили финальный этап.

«Как отметил владыка Никита, строительство выходит на финальную линию, поэтому особое внимание было уделено срокам, в которые должны уложиться строители и подрядная организация. На данный момент сохраняются некоторые вопросы с финансированием, что ставит перед участниками процесса дополнительные задачи. В ходе встречи представители Управления капитального, подрядной организации, городской администрации и прокуратуры Кировского района обсудили механизмы решения этих вопросов», — рассказали в пресс-службе епархии.

Следующее совещание по вопросам строительства гимназии планируется провести 23 июля.

Напомним, подрядчиком является ООО «ПромСтройРесурс». Двухэтажное здание возводят рядом с действующей православной гимназией начального общего образования, где дети учатся до 4 класса, а затем переходят в обычные светские школы. В новой они смогут заниматься все 11 лет и получать законченное среднее образование.

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