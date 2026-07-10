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С омского юриста по суду взыскали деньги за профнепригодность

Оштрафованный представитель частной юридической службы допустил грубейшие ошибки в составлении документа, за который взял с клиента существенную сумму.

Источник: Комсомольская правда

Мировой судья взыскал деньги с омского юриста за некачественно составленное исковое заявление. С таким решением полностью согласился судья Советского районного суда, подтвердив решение коллеги.

В августе 2025 года омичка обратилась частному юристу с целью подготовить документы для ее спора с одной из медицинских организаций. Женщина намеревалась судиться с медиками на предмет некачественно оказанной помощи. За составление претензии и искового заявления юрист запросил 15 тысяч рублей, которые омичка оплатила. Однако, женщину ждало разочарование. Исковое заявление было составлено горе-юристом крайне непрофессионально: абсолютно не соответствовало требованиям закона, по содержанию попросту повторяло претензию. Разочарованная жительница Омска заявила об отказе от договора и попросила вернуть деньги, но юрист сделать это отказался.

Омичка обратилась в суд, и мировой судья согласился с ее доводами, что юридическая услуга оказана некачественно, а исковое заявление в суд так и не было подано. По итогу, оценив проделанную работу по подготовке двух документов в 5 000 рублей, судья обязал юриста вернуть клиентке оставшиеся 10 000 рублей. Кроме того, за нарушение прав потребителя взыскана компенсация морального вреда — 5 000 рублей, а также штраф — 7 500 рублей. Оскорбленный в профессиональных чувствах ответчик подал апелляцию, но суд Советского района оставил решение мирового судьи без изменения.