С омского юриста по суду взыскали деньги за профнепригодность

В августе 2025 года омичка обратилась частному юристу с целью подготовить документы для ее спора с одной из медицинских организаций. Женщина намеревалась судиться с медиками на предмет некачественно оказанной помощи. За составление претензии и искового заявления юрист запросил 15 тысяч рублей, которые омичка оплатила. Однако, женщину ждало разочарование. Исковое заявление было составлено горе-юристом крайне непрофессионально: абсолютно не соответствовало требованиям закона, по содержанию попросту повторяло претензию. Разочарованная жительница Омска заявила об отказе от договора и попросила вернуть деньги, но юрист сделать это отказался.