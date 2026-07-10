Массовые задержки и отмены рейсов произошли в аэропорту Толмачево

Также задерживаются прибывающие борты. Из Казани (S7 5038) самолет ждут в 14:26 вместо 3:55. Рейсы из Москвы (DP 5525 и DP 6525) перенесли на 9:40 и 10:05 вместо 6:25 и 7:35. Из Читы (S7 5224) прибытие сдвинули с 9:00 на 9:45, из Якутска (S7 5262) — с 9:05 на 9:20, из Благовещенска (S7 5210) — с 10:55 на 12:00, из Магадана (S7 5220) — с 11:40 на 12:07. Отменили прибытие бортов из Кызыла (S7 5388) и из Братска (СИ 9906), из Южно-Сахалинска (S7 5258) и Владивостока (S7 5208).