Моряки с судна «Надежда» возложили в Китае цветы к памятнику советским воинам

ДАЛЯНЬ /Китай/, 10 июля. /ТАСС/. Команда парусного судна «Надежда» во главе с капитаном Сергеем Воробьевым и ректором Морского государственного университета (МГУ) им. адмирала Г. И. Невельского Денисом Буровым возложила цветы к памятнику советским воинам в городе Далянь (северо-восточная китайская провинция Ляонин). Вместе с моряками в мероприятии приняли участие генконсул РФ в Шэньяне Наталья Прыжкова и российские дипломаты, сообщает корреспондент ТАСС.
Возложение состоялось на территории крупнейшего в Азии российского мемориального комплекса, он расположен в районе Люйшунькоу (бывший Порт-Артур).
«Мы помним уроки Второй мировой войны, и наш долг — отстаивать честь бойцов и командиров Красной армии, чтить великий подвиг представителей разных национальностей, которые навсегда останутся в мировой истории русскими солдатами», — подчеркнула на церемонии возложения Прыжкова.
Как она отметила, пришедшие к мемориалу «выражают скорбь, любовь и благодарность солдатам, которые, защищая Родину на дальних рубежах, помогали китайскому народу обрести долгожданный мир».
«Представители нового поколения российских моряков отдают дань памяти тем, кто сражался за Победу в составе Тихоокеанского флота и краснознаменной Амурской флотилии. И в этом живое воплощение преемственности поколений, верности воинскому долгу и уважения к подвигу предшественников, на которых держатся славные традиции отечественного флота», — добавила генконсул.
Память о героях.
Ректор МГУ им. адмирала Г. И. Невельского отметил, что молодое поколение российских моряков должно «помнить о великих подвигах предков, продолжать их славные традиции». Очень важно сохранять благодарность и уважение к тем, кто пожертвовал своей жизнью ради отечества, добавил Буров.
Участники церемонии почтили память героев минутой молчания. После возложения венков и цветов они приняли участие в фотосессии.
Команда парусника находится в Даляне с 9 июля, а 12 июля отправится обратно во Владивосток. Событие приурочено к перекрестным годам России и КНР в области образования (2026−2027), 30-й годовщине установления российско-китайских отношений стратегического партнерства и 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заключенного между Россией и Китаем. Визит организован при поддержке генконсульства России в Шэньяне, Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), ФГУП «Росморпорт», администрации города Владивостока и мэрии Даляня, Даляньского морского университета и МГУ им. адмирала Г. И. Невельского.