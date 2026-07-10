Моряки с судна «Надежда» возложили в Китае цветы к памятнику советским воинам

Команда парусника находится в Даляне с 9 июля, а 12 июля отправится обратно во Владивосток. Событие приурочено к перекрестным годам России и КНР в области образования (2026−2027), 30-й годовщине установления российско-китайских отношений стратегического партнерства и 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заключенного между Россией и Китаем. Визит организован при поддержке генконсульства России в Шэньяне, Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), ФГУП «Росморпорт», администрации города Владивостока и мэрии Даляня, Даляньского морского университета и МГУ им. адмирала Г. И. Невельского.